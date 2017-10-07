Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Автобус с туристами перевернулся на шоссе в турецкой Анталье, в результате инцидента три человека погибли, сообщает в субботу телеканал НТВ.
По данным журналистов, пострадали еще около десяти человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в автобусе ехали туристы из Германии.
Столкновение автобуса и поезда произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области. В результате ДТП погибли 17 человек.