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Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Фото: Global Look Prees/Depo Photos
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Автобус с туристами перевернулся на шоссе в турецкой Анталье, в результате инцидента три человека погибли, сообщает в субботу телеканал НТВ.

По данным журналистов, пострадали еще около десяти человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

По предварительным данным, в автобусе ехали туристы из Германии. 

Столкновение автобуса и поезда произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в Покрове Владимирской области. В результате ДТП погибли 17 человек

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