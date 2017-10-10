Норвежский ученый попал в базу данных сайта «Миротворец»

Норвежский кардиохирург Монс Лие внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в незаконном посещении Крыма.

В сообщении, опубликованном на странице «Миротворца» в Facebook, отмечается, что Монс Лие нарушил государственную границу Украины, посетив Крым без разрешения киевских властей.

Отмечается, что «давным-давно» Лие работал в Международной кампании ICAN, которая в 2017 году была удостоена Нобелевской премии, однако сам ученый «к этому отношения не имеет».

Как писал портал iz.ru, ранее в базу данных портала по неизвестной причине был внесен советский диссидент кандидат биологических наук, правозащитник, председатель международного общества геронтологов Жорес Медведев.

Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями личных данных артистов, музыкантов, журналистов и других граждан, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям и посетивших Крым после его присоединения к РФ.