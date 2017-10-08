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Биохимик Жорес Медведев попал в базу данных «Миротворца»

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Фото: Главное архивное управление города Москвы/mos.ru
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Российский и британский биохимик  Жорес Медведев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» по неизвестной причине, сообщает «РИА Новости».

Жорес Медведев (родился в 1925 году) — писатель, советский диссидент, кандидат биологических наук, правозащитник, председатель международного общества геронтологов, брат-близнец Роя Медведева.

Он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, а затем работал в Институте медицинской радиологии АМН СССР, откуда был уволен в связи с выходом в США его книги о биологе Трофиме Лысенко. В мае 1970-го был помещен в Калужскую психиатрическую больницу за антисоветскую политическую деятельность, но освобожден через месяц из-за массовых протестных акций, прошедших в СССР и за рубежом. В январе 1973 года, получив разрешение, выехал в Англию, где работал старшим научным сотрудником в Британском институте медицинских исследований.

Жорес Медведев является автором множества книг и статей на острые политические и научные темы. Его основные труды: «Тайна переписки охраняется законом», «Кто сумасшедший?» (совместно с Роем Медведевым), «Сталин и еврейская проблема. Новый анализ», «Биологическая наука и культ личности. Восхождение и падение академика Лысенко».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в базу данных «Миротворца» попал рэпер Гнойный.

«Миротворец» позиционирует себя как ресурс, на котором публикуется личная информация иностранных деятелей культуры, которые придерживаются антиукраинских позиций.

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