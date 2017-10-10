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Медведев: цены на нефть находятся в разумных пределах

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Фото: пресс-служба Правительства России/government.ru
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Россия считает, что договоренности ОПЕК+ работают, цены на нефть находятся в разумных пределах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам Медведева, «за счет этого экономики получают дополнительные возможности для роста».

На пресс-конференции по итогам переговоров с алжирским коллегой Ахмедом Уяхьей Медведев отметил, что позиции стран «по вопросам, связанным с ограничением добычи нефти и так называемым венским процессом, совпадают». 

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года.

Ранее в рамках поддержки инициативы ОПЕК по сокращению глобальных запасов нефти саудовская госкомпания Saudi Aramco заявила о намерении рекордно снизить экспорт.

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