И снится нам…

9 октября в Киеве состоялась встреча президентов Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече политики обсуждали сотрудничество стран, деоккупацию Крыма, ситуацию в ОБСЕ и другие вопросы. Однако прямо во время пресс-конференции Эрдоган заснул. Желая разбудить своего коллегу, Порошенко намеренно постучал по столу. О случаях, когда высокопоставленные чиновники не могли отказать себе во сне в ходе важных событий, — в материале iz.ru