И снится нам…

9 октября в Киеве состоялась встреча президентов Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече политики обсуждали сотрудничество стран, деоккупацию Крыма, ситуацию в ОБСЕ и другие вопросы. Однако прямо во время пресс-конференции Эрдоган заснул. Желая разбудить своего коллегу, Порошенко намеренно постучал по столу. О случаях, когда высокопоставленные чиновники не могли отказать себе во сне в ходе важных событий, — в материале iz.ru
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В июне 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель задремала во время обсуждения проекта федерального бюджета. В сентябре 2017-го история повторилась. На цифровом саммите ЕС в Таллине первая леди Германии заснула во время речи президента Эстонии
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В сентябре 2013 года в шотландской деревне Бримар прошли Игры горцев. Ежегодно посетителей развлекают национальной музыкой, танцами и спортивными мероприятиями. В том году почетными гостями игр стали Елизавета II и принц Чарльз. Однако сын королевы оказался бессилен перед сном
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В апреле 2006 года премьер-министр Великобритании Гордон Браун заснул на заседании Совета Безопасности ООН, проходившем в Нью-Йорке. Оттуда он отправился в Вашингтон на встречу с Джорджем Бушем-младшим, чтобы обсудить проблемы мирового экономического рынка
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А вот так проходило заседание Верховной рады в декабре 2016 года
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Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заснул во время беседы президента страны со СМИ в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
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Президента ЮАР Джейкоба Зуму утомил доклад министра финансов Правина Гордхана, в ходе которого он объявил о резком увлечении подоходного налога с населения
Фото: снимок с экрана/youtube.com
Весной 2011 года президент США Барак Обама выступил с речью о сокращении дефицита бюджета страны. Выступление первого лица государства подействовало как снотворное на вице-президента США Джо Байдена
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Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони задремал во время военного парада в честь основания Итальянской республики. На торжественном мероприятии в Риме присутствовали 80 иностранных делегаций со всего мира
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Так главы французских министерств отреагировали на речь Шарля де Голля в ноябре 1967 года
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