Прокурорская проверка началась факту лесных пожаров в Приморье

Прокуратура Приморья начала проверку по факту возникновения лесных пожаров в регионе. Сотрудники ведомства выясняют, как местные власти исполняют требования законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Как сообщает vostokmedia.ru, уже выявлены нарушения в работе администрации Кавалеровского района и органов, которые должны контролировать ситуацию. В частности, на территории этого района регистрировалось 16 лесных пожаров, однако ни одного факта нарушения правил пожарной безопасности в лесах или неосторожного обращения с огнем не выявлено.

А вот к властям у прокуратуры появились претензии. Их обвиняют в том, что никаких мер по предупреждению распространения огня и первичных мер пожарной безопасности принято не было.

В общей сложности вынесено пять представлений с требованиями устранить нарушения. Все они адресованы представителям администрации Кавалеровского района.

По последним данным, в Приморском крае действуют 64 лесных пожара. Общая площадь – 1,3 тыс. га. Режим ЧС действует в Кавалеровском, Чугуевском и Тернейском районах. Число спасателей, работающих на пожарах, увеличено. В частности, ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю направило около 200 человек в пострадавшие районы.