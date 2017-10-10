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Минюст: White&Case представит РФ в споре вокруг дипсобственности в США

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил о том, что представлять интересы России в споре вокруг российской дипсобственности в США будет юридический консультант White&Case.

«Это компетенция МИДа. Наши интересы представляет White&Case, у них богатая история», — заявил Коновалов.

Министр также отметил, что компания уже успела положительно зарекомендовать себя в работе с Россией по делу «ЮКОСа».

Напомним, в сентябре спецслужбы США провели обыски в помещениях российской дипмиссии в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, после чего ряд объектов были лишены дипломатической неприкосновенности и незаконно изъяты у России. 22 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что Москва готовит иск к США в связи с ситуацией вокруг российской дипсобственности в США.

Ранее, сообщал портал iz.ru, Минюст России отправил нескольким американским СМИ, работающим на территории России, предупреждения о возможном наделении статусом иностранного агента и ограничении работы в качестве зеркальной меры в ответ на действия властей США в отношении российского телеканала RT. 

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