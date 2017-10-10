Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по боевикам в Меядине

Минобороны РФ опубликовало видеозаписи, на которых запечатлены удары российских ВКС по позициям боевиков запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство».

В ведомстве отметили, что в ходе разведки был обнаружен хорошо укрепленный опорный пункт террористов, располагавшийся в районе населенного пункта Меядин.

Боевики оборудовали на пункте заглубленный склад, где хранили танковые и артиллерийские боеприпасы. По данным Минобороны, на базе находилось огромное количество боевиков, в основном, выходцы из стран СНГ и Алжира.

ВКС РФ нанесли по объекту 14 авиаударов, в результате чего были уничтожены четыре танка, три БМП, две ракетные системы залпового огня и более 70 боевиков.

В общей сложности за последние сутки российская авиация нанесла 182 удара по террористам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.