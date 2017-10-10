Рогозин: бизнес РФ поможет Сирии восстановить экономику

Вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что российский бизнес примет активное участие в экономическом восстановлении Сирии.

«Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления, и рассчитываем на то, чтобы российский бизнес принял в этом процессе самое деятельное участие», — заявил вице-премьер.

Также Рогозин отметил, что Россия приветствует «действия Сирии по созданию необходимых, благоприятных условий для работы российских компаний».

По словам вице-премьера, особое внимание уделяется налаживанию сотрудничества в области энергетики, а также по линии промышленности.

Ранее, сообщал портал iz.ru, Дмитрий Рогозин выразил удивление тому, что Сирия и Израиль только сейчас заинтересовались возможностью приобретения российских боевых машин поддержки танков типа «Терминатор».