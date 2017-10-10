При ремонте крупнейшего в РФ ракетного арсенала похитили 650 млн руб.

Сотрудники ФСБ России по Москве выявили факт многомиллионного хищения у предприятия при Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России), которое было ликвидировано Минобороны в конце сентября.

Как стало известно iz.ru, материальный ущерб составил около 650 млн рублей. Деньги были выделены на монтажные работы на территории крупнейшего в России ракетного арсенала «51-й арсенал» в городе Киржач Владимирской области.

По предварительным данным, в 2013 году ГВСУ № 1, тогда еще ГУССТ № 1 при Спецстрое России, заключило договор с компанией «Спецмонтаж» на сумму около 1,25 млрд рублей. Субподрядчику был перечислен авансовый платеж, но работы так и не были выполнены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, в июне 2017 года Хамовнический суд Москвы постановил перевести под домашний арест находящегося в СИЗО бывшего первого замдиректора Спецстроя Александра Загорулько, который обвиняется в мошенничестве и получении взятки.