Дуров призвал россиян отказаться от ТВ, наркотиков и алкоголя

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров отмечает во вторник свой день рождения, в связи с чем он опубликовал краткий перечень «вредных привычек», от которых пришлось отказаться ради созидания.

Список из семи пунктов Дуров опубликовал на своей странице в соцсети.

«Семь вещей, от которых я отказался много лет назад — и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием», — написал создатель «ВКонтакте».

В частности, в него попали лекарства, алкоголь, наркотики и никотин, кофе, чай и энергетики, вредная еда и сладкие газированные напитки, телевидение, а также мясо животных.

По словам Дурова, «все они вызывают привыкание и влияют на сознание». Кроме того, владелец социальной сети призвал молодежь не прислушиваться к мнению социума, который давит на молодое поколение тем, что «так принято» или «иначе нельзя».

«Если вы ощущаете, что этот путь — правильный, игнорируйте ваше окружение… Мы вполне можем строить нашу жизнь и наш мир на других ценностях — ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия», — резюмировал Дуров.

Ранее, сообщал портал iz.ru, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности закрыть свой бизнес в странах, где на его компанию оказывается какое-либо давление.