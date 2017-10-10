СК выясняет причины гибели подростка в Липецке, надышавшегося газом

Липецкие следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, погибшего в результате отравления газом из баллончика, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

По ее словам, трагедия произошла в минувшую субботу, 7 октября. Находящемуся с другом в здании, предназначенном для сноса, на проспекте Мира ребенку стало плохо. В этот момент его товарищ выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика, сообщает GOROD48.

В ближайшее время следователям предстоит выяснить условия воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.