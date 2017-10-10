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Возбуждено дело о поджоге автомобиля журналистки Латыниной

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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МВД Москвы возбудило уголовное дело по факту поджога автомобиля, который принадлежал журналистке Юлии Латыниной, передает пресс-служба ведомства.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел 3 сентября. Неизвестные подожгли машину, которая была припаркована у дома журналистки в Подмосковье.

После поджога Юлия Латынина покинула Россию вместе с родителями. Она заявила, что опасается за свою жизнь и жизнь своих родственников. По ее словам, в ближайшее время она не собирается возвращаться в страну.

Тем временем полиция завершила проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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