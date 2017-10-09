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Кафе «Республика котов» эвакуируют в Петербурге после звонка анонимов
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Кафе «Республика котов» эвакуируют в Петербурге после звонка анонимов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Крупнейшее в Европе кафе с 66 котами эвакуируют в Санкт-Петербурге после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает в понедельник ТАСС.

По словам директора петербуржского музея кошки Анны Кондратьевой, из здания были вынесены 66 кошек, 18 из которых служили в Государственном Эрмитаже.

«У нас 66 животных, которых нужно эвакуировать одномоментно. Такого количества переносок у нас нет, поэтому приходится трудно. К нам уже прибыла кинологическая бригада, скоро начнется проверка», — добавила она.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в понедельник в Санкт-Петербурге из-за звонка о «минировании» был эвакуирован главный офис соцсети «ВКонтакте», расположенный на Невском проспекте в Доме Зингера.

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