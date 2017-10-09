Минтранс РФ расширил перечень вещей для бесплатного провоза в самолете

Министерство транспорта России определило нормы бесплатного провоза багажа, а также перечень вещей, которые можно брать в качестве ручной клади при «безбагажных» авиатарифах, сообщается в материалах ведомства.

Согласно поправкам в закон о продаже невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа, минимальный вес ручной клади составит не менее 5 кг на одного пассажира. Он может быть «увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества». Помимо этого, Минтранс расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт воздушного судна сверх нормы ручной клади.

«Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов», — уточнили в ведомстве. В расширенный список также внесены рюкзаки, лекарства и товары, купленные в магазинах Duty Free.