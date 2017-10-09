Путин поручил правительству РФ пересмотреть задолженности регионов

Российский президент Владимир Путин поручил правительству предоставить доклад о задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт Кремля, этот документ необходимо предоставить до 1 ноября.

Обязательства регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, которые были заключены ранее, будут пересмотрены.

После реструктуризации всем регионам необходимо будет ежегодно вносить платежи в течение семи лет в погашение накопленной задолженности.

В 2018–2019 годах платеж будет составлять 5% от накопленных на 1 января 2018 года долгов.