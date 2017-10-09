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Плишкинский лес может стать частью зеленого пояса Иркутска

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Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что Плишкинский лес в Иркутской области будет сохранен в соответствии с законодательством. Территорию планируют включить в зеленый пояс, идею о создании которого поддержал глава Минприроды Сергей Донской.

Окончательное решение принимает законодательный орган субъекта Федерации. Как напоминает ИА IrkutskMedia, в июле жители Плишкино обнаружили вырубки в лесу недалеко от поселка. Обращения об этой проблеме были направлены в правоохранительные органы, федеральные и региональные ведомства. В границах Плишкинского леса формируется водосбор двух рек — Ушаковки и Солянки, бьет родник с чистой водой, который местные жители используют для питья. Общественники намерены контролировать работы подрядной организации, чтобы не допустить уничтожения леса сверх нормы.

Ранее активисты «Общероссийского народного фронта» выступили с инициативой о создании вокруг Иркутска лесозащитного пояса радиусом 30–40 км. Предполагается, что его границы пройдут в районе населенных пунктов Турская, Худяково, Бурдугуз, Большой Луг, Моты, Архиреевка, Биликтуй.

Напомним, в июле 2016 года Владимир Путин подписал закон о формировании вокруг каждого города лесозащитных зон — особых территорий с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.  Зеленые пояса вокруг населенных пунктов появятся в 85 регионах России. 

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