В России за два года на уроках физкультуры погибли 211 учащихся

Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала число погибших школьников во время уроков физкультуры за 2016-2017 годы.

По ее словам, за два года в школах погибли 211 учащихся на занятия по физической культуре. Об этом Васильева заявила на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Кроме того, министр отметила имеющиеся проблемы при проведении олимпиад для школьников.

«Не все хорошо в олимпийском движении», — сказала Васильева, имея в виду коррупционную составляющую.

Ранее портал iz.ru писал, что Васильева считает правильным изучение одного иностранного языка в школе. Предпочтительнее, чтобы это был английский.