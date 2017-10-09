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В России за два года на уроках физкультуры погибли 211 учащихся

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Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала число погибших школьников во время уроков физкультуры за 2016-2017 годы. 

По ее словам, за два года в школах погибли 211 учащихся на занятия по физической культуре. Об этом Васильева заявила на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Кроме того, министр отметила имеющиеся проблемы при проведении олимпиад для школьников. 

«Не все хорошо в олимпийском движении», — сказала Васильева, имея в виду коррупционную составляющую. 

Ранее портал iz.ru писал, что Васильева считает правильным изучение одного иностранного языка в школе. Предпочтительнее, чтобы это был английский. 

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