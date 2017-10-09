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Вылет четырех авиарейсов из Ижевска задержали из-за тумана

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Вылеты двух авиарейсов в Москву, а также вылеты в Санкт-Петербург и Самару задержаны в Ижевске из-за сильного тумана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиакомпании «Ижавиа».

Отмечается, что задержаны рейсы ИЖ-301 и ИЖ-303, следующие из Ижевска в Москву, которые должны были вылететь в 6:15 и 7:20 мск. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий задержались рейсы самолетов ИЖ-925 до Санкт-Петербурга и УЭ-38 до Самары авиакомпании «Оренбуржье». Вылет самолетов был назначен в 8:00 и 7:30 мск.

Как уточняет ИА «Сусанин», причиной задержки авиарейсов стали неблагоприятные метеоусловия, вызванные туманом. Видимость на взлетно-посадочной полосе составила 60 м.

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