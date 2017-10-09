Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы «Единой России»

Президент России Владимир Путин одобрил предложенную премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В соответствии с уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе», –– говорится в заявлении Медведева.

Пост главы фракции стал вакантным после Владимира Васильева, который был назначен врио главы Дагестана.

По словам Медведева, Неверов обладает необходимым опытом и профессионализмом для правления партией, а также умеет налаживать диалог и находить компромиссы. Глава правительства выразил надежду на эффективную работу Неверова в качестве лидера фракции в Госдуме.

Ранее портал iz.ru писал, что в понедельник, 9 октября, в Госдуме пройдет заседание, на котором выберут нового главу партии «Единая Россия», а также определят первоочередные задачи фракции.

«Единая Россия» получила конституционное большинство в законодательных собраниях всех шести регионов, где 10 сентября проводились выборы в местные парламенты.