Константин Рауш: «Давно хотел сыграть за сборную России»

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. Во вторник подопечные Станислава Черчесова проведут в Казани контрольный матч с командой Ирана, уже обеспечившей себе попадание на турнир. Тремя днями ранее сборная России обыграли в Москве футболистов из Южной Кореи (4:2). Эта встреча стала официальным дебютом в сборной для защитника немецкого «Кельна» Константина Рауша.

Футболист, родившийся в Томской области, в шестилетнем возрасте переехал с семьей в Германию. Там он прошел путь от детских футбольных команд до выступлений в Бундеслиге за «Ганновер-96», «Штутгарт» и «Кельн», а также в юношеской и молодежной сборных страны. В 2015 году 27-летний футболист получил гражданство РФ, однако в национальную команду был вызван лишь в 2017-м, когда наставником россиян был назначен Станислав Черчесов. Константин Рауш уже выступал за сборную в сентябрьском выставочном матче против московского «Динамо» (3:0). Однако эта встреча не числилась в календаре ФИФА, поэтому игра с Южной Кореей будет считаться для защитника дебютной в составе российской команды.

Накануне матча с Ираном Константин Рауш дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от первых выступлений за сборную России и рассказал о долгом ожидании этого дебюта.

- Матч с Южной Кореей можно назвать вашим официальным дебютом в составе сборной?

- Да, это мой полноценный дебют. Все-таки матч с «Динамо» не такой статусный - даже в календаре ФИФА он не отображен. Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле (смеется).

- А о вашей игре тренеры что-то конкретное сказали?

- В раздевалке персональных разборов не было - все отложилось до тренировок и теоретических занятий перед матчем с Ираном. А после Южной Кореи Черчесов просто поздравил всех нас с победой, объявил график подготовки к следующему матчу и больше ничего не говорил.

- Об иранской команде имеете какое-то представление?

- Помню только отдельных футболистов. Того же Азмуна, отлично игравшего в Лиге чемпионов за «Ростов», и их тренера Карлуша Кейруша. Они неплохо смотрелись на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Это одна из лучших команд Азии. В общем, как и сборная Южной Кореи, иранцы будут для нас непростым соперником. Это хорошо, когда готовишься к домашнему чемпионату мира.

- Южная Корея вас чем-то удивила?

- Мы ожидали, что это будет дисциплинированный и самоотверженный соперник - с быстрыми игроками, хорошей физической подготовкой. Это они и показали. Удивили разве что два автогола. Я видел такое в своей карьере, но не помню, чтобы их забивал один и тот же игрок. Понятно, что был элемент случайности. Два гола в свои ворота корейцев подкосили, но в конце матча они продемонстрировали характер и забили нам два мяча.

- Их главная звезда Сон Хын Мин из лондонского «Тоттенхэма» играл против вас в вашу бытность футболистом «Байера»?

- Я его помню еще по временам, когда он выступал за «Гамбург». Очень быстрый и техничный футболист. Очень сложный соперник для любого защитника. Не удивлен, что он дорос до уровня «Тоттенхэма».

- Выходя на замену, вы получили задание от Станислава Черчесова?

- Он пожелал мне удачи и коротко объяснил, как действовать при стандартах. Спросил, внимательно ли я наблюдал за действиями Юрия Жиркова, вместо которого выходил на поле. И сказал, чтобы я играл, как он.

- Вы уже освоились в сборной?

- На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли.

- С кем из команды общаетесь чаще?

- С Ромой Нойштедтером. Все-таки мы давно знакомы - росли, жили и играли в одной среде. Поэтому с ним мне пока проще. Но с остальными я тоже чувствую себя комфортно. Еще на сборе перед матчем с «Динамо» ребята отлично приняли меня в команде и помогли быстро освоиться.

- Тренировки и система взаимоотношений в сборной России отличается от немецких команд?

- Не очень. Я не так много времени провел в сборной России, чтобы сравнивать, но серьезных отличий не вижу. Те же дисциплина и порядок, только язык другой. И погода более холодная. А тренировки… Все-таки наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

- Сложно было выбрать между командами России и Германии?

- Нет. Я уже давно решил - если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну. и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство - я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ.

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