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Роскомнадзор раскрыл «страшную правду» о персональных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) раскрыла «страшную правду» пользователям социальных сетей. 

В своем аккаунте Facebook Роскомнадзор опубликовал видеоролик, в котором раскрывается тема безопасности персональных данных.  

«Страшная правда заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота», –– сообщается на странице надзорного органа. При этом отмечается, что чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства.

По данным Роскомнадзора, через месяц пройдет VII международная конференция «Защита персональных данных» в Москве. 

Ранее Роскомнадзор опубликовал в сети видеозапись, которая вызвала бурную реакцию у общественности. Видео рассказывало о некоем событии, которое произойдет 9 октября, и заканчивалось фразой «Бегите, пока можете». 

Пользователи сразу предположили, что речь идет о блокировке мессенджера Telegram, однако в Роскомнадзоре опровергли эту информацию и попросили дождаться понедельника. 

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