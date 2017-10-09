Роскомнадзор раскрыл «страшную правду» о персональных данных

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) раскрыла «страшную правду» пользователям социальных сетей.

В своем аккаунте Facebook Роскомнадзор опубликовал видеоролик, в котором раскрывается тема безопасности персональных данных.

«Страшная правда заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота», –– сообщается на странице надзорного органа. При этом отмечается, что чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства.

По данным Роскомнадзора, через месяц пройдет VII международная конференция «Защита персональных данных» в Москве.

Ранее Роскомнадзор опубликовал в сети видеозапись, которая вызвала бурную реакцию у общественности. Видео рассказывало о некоем событии, которое произойдет 9 октября, и заканчивалось фразой «Бегите, пока можете».

Пользователи сразу предположили, что речь идет о блокировке мессенджера Telegram, однако в Роскомнадзоре опровергли эту информацию и попросили дождаться понедельника.