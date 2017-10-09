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«Тбилисоба» собрала друзей

Фестиваль грузинской культуры в саду «Эрмитаж» познакомил москвичей с экзотикой Кавказа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Седьмой раз в Москве прошел веселый праздник — Тбилисоба, где горожане и гости столицы смогли поближе познакомиться с культурой и кухней Грузии, а также узнать всё о грузинском вине и о том, как правильно его выбрать.

Несмотря на дождливую погоду, сад «Эрмитаж», где проходил фестиваль, был переполнен. Всё пространство заняли тематические зоны: в грузинском дворике выпекались в традиционной народной печи лаваши, а в виноградной давильне любой желающий мог собственными ногами прочувствовать процесс приготовления грузинского вина. В многочисленных палатках гости фестиваля лакомились шашлыком, пахлавой, чурчхелой, чачей и другими дарами Грузии.

Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
7 октября в Москве прошел традиционный праздник грузинской культуры «Тбилисоба»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Мероприятие проводится в столичном саду «Эрмитаж» уже в седьмой раз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Программа фестиваля по традиции делится на гастрономическую и музыкальную составляющие
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
На специальном фудкорте посетители могли попробовать классические блюда национальной кухни
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Каждый год на фестивале представляют один из регионов страны — в 2017-м фестиваль был посвящен краю Саирме
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Саирме — регион, прославившийся своими целебными водами. В переводе с грузинского его название означает «место оленей»
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Посетители «Тбилисобы» смогли принять участие в кулинарных мастер-классах, на которых рассказывали о традициях застолья в Саирме и других частях Грузии и учили готовить национальные блюда
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Также на фестивале можно было купить домой традиционные продукты — например, хинкали, сыры, сладости и разные виды хачапури
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Отдельно в саду «Эрмитаж» расположилась зона, в которой гости могли посмотреть образцы декоративно-прикладного искусства грузинских мастеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Все краски Грузии: московский фестиваль «Тбилисоба»
Вся программа фестиваля разворачивалась под национальную грузинскую музыку и песни — на сцене сада «Эрмитаж» выступили артисты из России и Грузии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но больше всего гостей праздника интересовали многочисленные мастер-классы. На них учили знаменитому грузинскому многоголосью (причем некоторые гости фестиваля неплохо исполняли его и вне мастер-класса, под дождем с бокалом «Саперави»), народным танцам, включая прекрасную лезгинку, а также приготовлению некоторых традиционных блюд из разных районов Грузии.

Организатор фестиваля, известная грузинская певица Тамта Пулариани показывала всем желающим, как приготовить гвезели — гурийский вариант пирога с яйцом и сыром.

— Гурия — район, где, по мнению самих грузин, живут самые веселые и остроумные люди, — рассказала Тамта Пулариани «Известиям». — Хотелось показать, что в грузинской кухне есть не только хачапури, но еще много чего интересного. Моя бабушка была гурийкой, и я провела у нее почти всё детство, поэтому гурийская кухня мне хорошо знакома.

От желающих попробовать Грузию на вкус отбоя не было — на мастер-класс выстроилась большая очередь, а те, кому не хватило места, фотографировали все этапы приготовления гвезели, уточняли у шеф-повара и Пулариани нюансы и записывали рецепт.

— Каждый год мы стараемся учесть опыт предыдущих фестивалей, но все факторы предусмотреть сложно. Всегда или погода сюрприз устроит, или кто-то из заявленных артистов опоздает, — рассказала «Известиям» Тамта Пулариани. — Поэтому мы стараемся каждый год придумать что-то новое и максимально разнообразить программу.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Программа действительно оказалась очень насыщенной: построили интерактивную зону и детскую игровую площадку, а специальная акция совместно с «Почтой России» позволяла отправить открытку с Тбилисоба в Москве в любую точку страны и мира.

В отдельном павильоне была представлена дизайнерская выставка: работы авторов из Грузии и тех грузинских дизайнеров, что имеют представительства или работают в России.

А гвоздем вечерней программы стало выступление грузинских певцов, в том числе самой Тамты Пулариани, и танцевальных ансамблей.

Справка «Известий»

«Тбилисоба» — ежегодный общенародный праздник, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. В начале 2010-х праздник как фестиваль грузинской культуры начали отмечать и в некоторых странах бывшего СССР. 

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