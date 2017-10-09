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Заезд подростков на капоте машины привел к ДТП в Липецке

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ДТП произошло возле торгового центра в Липецке. Водитель автомобиля, который подъезжал к парковке, столкнулся с другой машиной с двумя сидевшими на ее капоте подростками. От удара они упали на землю.

Произошедшее зафиксировала камера регистратора. Автор записи, которая уже появилась в сети, отметил в комментарии, что не сразу понял, как молодые люди оказались на асфальте. Он это выяснил только после того, как просмотрел кадры снова.

Судя по записи, подростки не получили серьезных травм. Они самостоятельно поднялись и ушли с места аварии, передает GOROD48. Водитель ВАЗ-2104, катавший людей на капоте, оштрафован на 500 рублей.

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