Тела погибших в ДТП под Владимиром доставлены в Узбекистан

36 участников аварии под Владимиром отправились домой. В Ташкент они полетели на самолете минобороны Узбекистана Ил-76. Это те, кто серьезно не пострадал в ДТП на станции Покров. После аварии пассажиров отправили в центры временного размещения. Всех обеспечили питанием. Можно было получить и медицинскую, и психологическую помощь.

Спецборт Минобороны также доставил в Узбекистан тела 15 погибших. Пока в больнице остаются четверо раненых — за их жизни борются врачи.

Авария на железнодорожном переезде произошла 6 октября. Поезд врезался в автобус — он заглох прямо на рельсах. В ДТП погибли 17 человек.