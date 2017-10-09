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Захарова поделилась первым панорамным видео из открытого космоса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала панорамное видео, снятое в открытом космосе в рамках проекта RT Spacewalk 360, на своей странице в Facebook.

Захарова пошутила в комментарии к ролику, что телеканал Russia Today — «враг американского народа» — не только «вмешивается в дела США», но еще успевает заниматься отличными проектами, передает телеканал «Звезда».

«Первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. Кто сделал? Правильно. Назначенный «враг американского народа» — телеканал Russia Today. Они в редкие минуты передышки от «вмешательства в дела США» делают вот такие классные штуки. Enjoy», — написала она.

Напомним, 3 октября в рамках проекта Spacewalk 360 впервые в истории было представлено панорамное видео, снятое за бортом МКС, на котором российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы в открытом космосе.

Руководитель проекта Эдуард Чижиков заявил ранее, что этот проект является революцией не только в мире VR-технологий, но и в освоении Вселенной.

Напомним, портал iz.ru писал ранее в понедельник со ссылкой на источники в дипломатических и парламентских кругах, что в Совете Федерации предлагают уравнять количество американских СМИ в России с числом российских медиа, которые работают в Соединенных Штатах. Таким образом предлагается ответить на давление Вашингтона на телеканал RT и агентство Sputnik.

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