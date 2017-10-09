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Стадион в Екатеринбурге признан самым странным в мире

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Британские журналисты из газеты The Telegraph назвали центральный стадион Екатеринбурга самым странным в мире. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Предметом для критики стали выносные трибуны, находящиеся за пределами стадиона. Трибуны будут использоваться во время матчей ЧМ-2018, а потом их разберут, поясняет ИА «Ура.ру».

Стадион «Екатеринбург Арена» реконструируется к ЧМ-2018. Его площадь составит 57 тыс. кв. м. По требованиям ФИФА стадион должен вмещать 35 тыс. человек. После окончания турнира количество кресел будет сокращено до 23 тыс. Это сделают, разобрав приставные трибуны.

The Telegraph признала странным также стадион в Дурбане, ЮАР. Журналистам показалась неуместной живописная арка над футбольным полем. Также под раздачу попал стадион в Берлине из-за разрыва в стене здания.

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