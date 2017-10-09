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Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Российские Вооруженные силы смогут привлекать военнослужащих-иностранцев для участия в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами РФ. Указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В частности, иностранцы смогут быть задействованы для участия в боевых действиях и выполнении задач «в условиях чрезвычайного или военного положения».

Помимо этого, указ допускает заключение контракта сроком до одного года с гражданами России, пребывающими в запасе. Те смогут поступить на службу также для участия в операциях за пределами РФ или в походах кораблей. Аналогичная норма вводится для призывников, которым остается не более месяца до завершения срочной службы. 

С начала 2000-х иностранцы могут заключить контракт с Вооруженными силами РФ. Они получают такое же довольствие, как и российские граждане. Также прохождение службы открывает возможность получения ими гражданства. 

Закон обеспечивает юридическую защиту служащих в российской армии иностранцев, чтобы они не могли быть обвинены по статье уголовного кодекса о наемничестве.

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