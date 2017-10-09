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Следователь ФСБ, ведущий дела офицеров СКР, повышен до генерал-майора

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Сотрудник ФСБ Михаил Савицкий, расследующий дело в отношении трех высокопоставленных офицеров СКР, получил звание генерал-майора. О повышении следователя федеральной службы сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники агентства.

Источники отметили, что повышение в звании состоялось после ареста сотрудников Следственного комитета — генерала Дениса Никандрова и полковников Михаила Максименко и Александра Ламонова. Их обвиняют в получении €500 взятки от неустановленных лиц, сообщал портал iz.ru.

Также сообщалось, что Никандрова обвиняют в получении $1 млн от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Калашов намеревался с помощью взятки добиться смягчения статьи обвинения для своего подельника Андрея Кочуйкова и его последующего освобождения. В настоящее время они также находятся под арестом по делу о вооруженном конфликте у кафе на Рочдельской улице.

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