Орешкин получил более 400 резюме от желающих работать в МЭР

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин получил свыше 400 резюме от желающих получить работу в Минэкономразвития. Кандидаты присылали свои анкеты лично Орешкину в Facebook.

«На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264», –– сообщил глава МЭР, отметив, что очень рад такому количеству молодых людей, которые хотят присоединиться к команде МЭР.

Ранее Орешкин заявил, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами, поэтому ищет новых специалистов. Министр отметил, что работать придется «за небольшую зарплату», но с возможностью добиваться общественного признания.

Как писал портал iz.ru, Орешкин заявил, что Россия будет терять трудоспособное население в ближайшие пять-шесть лет. Причиной он назвал демографический провал в рождаемости в конце 1990-х годов. Россия будет терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте, по мнению Орешкина.