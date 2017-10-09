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Сирийский генерал обвинил США в поставке ИГ 1,5 тыс. грузовиков оружия

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Фото: REUTERS/Erik De Castro
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В период с 5 июня по 15 сентября этого года США передали боевикам «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) 1421 грузовик с вооружением. Об этом заявил сирийский генерал Али Аль-Али, занимающий должность начальника главного оперативного управления правительственной армии, передает Интерфакс.

«Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков ИГ и «Джабхат ан-Нусры», — сказал генерал Аль-Али.

По его данным, оружие закупают американские компании Chemring и Orbital ATK, участвующие в программе Пентагона по оказанию помощи союзниками США. Вооружение доставляется на Ближний Восток морским транспортом, после чего ввозится в Сирию через те участки границы, которые не контролирует Дамаск.

Также агентство со ссылкой на военнослужащего сирийской армии Валида Хали сообщает, что боевики, напавшие 18 сентября на пост российской военной полиции в Идлибе, были вооружены стрелковым оружием и гранатометами производства США, Бельгии и Франции. Тогда, по данным российских военных, были уничтожены около 850 террористов, передавал портал iz.ru.

Трое военнослужащих РФ при выходе из окружения получили ранения

Ранее в Минобороны РФ заявили, что американская база в Сирии прикрывает террористов и использует мирное население как щит.

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