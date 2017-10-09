Браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября

Силиконовые браслеты и керамические кольца с функционалом транспортной карты «Тройка» поступят в продажу в конце октября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

«Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения», - рассказал Ликсутов.

Он также отметил, что большой популярностью среди жителей столицы уже пользуются введенные ранее брелоки с функцией «Тройки». По его словам, в рамках пилотного проекта планируется выпуск браслетов тиражом в 500 штук. Новинку можно будет приобрести на стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская» и в сувенирных магазинах столичной подземки на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Также Лискутов рассказал, что одними из первых такие кольца получили молодожены, отпраздновавшие свадьбу на дне рождения МЦК 10 сентября.

Ранее стало известно, что с помощью карты «Тройка» можно будет получать скидки в кафе и ресторанах, а также оплачивать парковку в Москве.