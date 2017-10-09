Прямой эфир
Общество
Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано
Общество
Браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября
Спорт
Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018
Общество
До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице 9 октября
Мир
Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

Борис Акунин завершил последнюю книгу об Эрасте Фандорине

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил о завершении работы над последней книгой из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», — написал автор на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что до выхода книги в свет еще много работы.

«Впереди еще много работы — редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника», — добавил Акунин.

Выход романа под названием «Планета Вода» запланирован на 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину выхода первой книги о приключениях российского сыщика «Азазель».

Ранее Акунин заявлял, что больше не будет писать детективы, а займется изданием новой «Истории государства Российского».

«Приключения Эраста Фандорина» –– популярные детективы, рассказывающие о захватывающих расследованиях одаренного аристократа, который сталкивается с различными головоломками и блестяще их решает. К настоящему моменту выпущено 14 книг. Автор серии поставил себе задачу написать по одному детективу разных стилей: конспирологический детектив, шпионский детектив, герметический детектив, этнографический детектив и т. д.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британская писательница Джоан Роулинг в третий раз стала самым высокооплачиваемым писателем года по версии Forbes. С июня 2016-го автор серии романов о Гарри Поттере заработала $95 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Писатель Ник Вуйчич посетит XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017