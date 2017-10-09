Борис Акунин завершил последнюю книгу об Эрасте Фандорине

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил о завершении работы над последней книгой из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», — написал автор на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что до выхода книги в свет еще много работы.

«Впереди еще много работы — редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника», — добавил Акунин.

Выход романа под названием «Планета Вода» запланирован на 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину выхода первой книги о приключениях российского сыщика «Азазель».

Ранее Акунин заявлял, что больше не будет писать детективы, а займется изданием новой «Истории государства Российского».

«Приключения Эраста Фандорина» –– популярные детективы, рассказывающие о захватывающих расследованиях одаренного аристократа, который сталкивается с различными головоломками и блестяще их решает. К настоящему моменту выпущено 14 книг. Автор серии поставил себе задачу написать по одному детективу разных стилей: конспирологический детектив, шпионский детектив, герметический детектив, этнографический детектив и т. д.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британская писательница Джоан Роулинг в третий раз стала самым высокооплачиваемым писателем года по версии Forbes. С июня 2016-го автор серии романов о Гарри Поттере заработала $95 млн.