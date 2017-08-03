Британская писательница Джоан Роулинг в третий раз стала самым высокооплачиваемым писателем года по версии Forbes. С июня 2016-го автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере заработала $95 млн.

За этот период вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают», действие которого проходит в мире Гарри Поттера, а также была поставлена пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Остальные места в пятерке писателей, получивших самые большие за 12 месяцев гонорары, вошли четыре американских автора. Это создатель серии криминальных романов Джеймс Паттерсон ($87 млн), детский автор Джефф Кинни, Дэн Браун и Стивен Кинг.

В начале июля начались съемки второй части фильма «Фантастические твари и где они обитают», одну из ролей в котором исполнит Джонни Депп.