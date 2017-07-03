Начались съемки сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают», посвященного вселенной Джоан Роулинг. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британское издание Deadline, роль автора книги о волшебных существах Ньюта Скамандера исполнит лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн.

Кроме того, в фильме появятся Джонни Депп и Джуд Лоу. Депп сыграет темного волшебника Геллерта Гриндевальда, а Лоу — молодого Альбуса Дамблдора.

Действие фильма перенесено из Нью-Йорка в Лондон и Париж. Зрителям обещают «неожиданные отсылки к историям о Гарри Поттере».

Кинолента должна выйти в прокат 16 ноября 2018 года.