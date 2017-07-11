Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг рассказала о полученном приглашении посетить детские дома в России. Об этом она заявил в эфире телеканала СNN.

Автор книг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера является основателем благотворительной организации под названием Lumos, которая оказывает поддержку детям сиротам и детям, от которых отказались родители.

Как пояснила писательница, Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе страдающие от различных нарушений, смогли бы вернуться в семьи и жить с родителями.

Роулинг рассказала, что ее благотворительная организация проводила мероприятия более чем в 30 странах мира.

«Мы были в Молдавии, в настоящее время мы вместе с ООН работаем с детьми-беженцами в Эфиопии, мы работаем на Гаити, в Колумбии. Недавно нас пригласили россияне и украинцы, чтобы мы взглянули на их учреждения по заботе о детях», – рассказала писательница.

При этом от кого именно поступили приглашения она не уточнила.

Джоан Роулин является одной из богатейших писательниц в мире. По данным СМИ, речь идет примерно о $1 млрд. На благотворительность Роулинг пожертвовала более $160 млн.