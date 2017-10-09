Число погибших при крушении лодки у Бангладеш увеличилось до 12

Крушение у берегов Бангладеш лодки с беженцами-рохинджа из Мьянмы унесло жизни 12 человек.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на береговую охрану.

«На борту находились почти 100 человек», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом десятки человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что из-за столкновений мусульман-рохинджа и коренного населения Мьянмы, исповедующего буддизм, в стране сложилась непростая гуманитарная ситуация. Армия Мьянмы и отряды самообороны буддистов преследуют рохинджа, боевики-исламисты атакуют полицейские участки.

Это всё привело к массовому бегству рохинджа из страны, количество беженцев достигло полумиллиона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена этническим конфликтом в Мьянме, и призвал все стороны урегулировать его политическим путем.