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Число погибших при крушении лодки у Бангладеш увеличилось до 12

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Фото: Global Look Press/Rehman Asad
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Крушение у берегов Бангладеш лодки с беженцами-рохинджа из Мьянмы унесло жизни 12 человек.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на береговую охрану.

«На борту находились почти 100 человек», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом десятки человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что из-за столкновений мусульман-рохинджа и коренного населения Мьянмы, исповедующего буддизм, в стране сложилась непростая гуманитарная ситуация. Армия Мьянмы и отряды самообороны буддистов преследуют рохинджа, боевики-исламисты атакуют полицейские участки.

Это всё привело к массовому бегству рохинджа из страны, количество беженцев достигло полумиллиона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена этническим конфликтом в Мьянме, и призвал все стороны урегулировать его политическим путем.

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