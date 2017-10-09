СМИ США: РФ нанимала темнокожих блогеров для дискредитации Клинтон

Сетевое издание «Дейли бист» распространило информацию о том, что власти РФ во время выборов наняли двух темнокожих видеоблогеров, которые критиковали Хиллари Клинтон.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 октября.

Видеоблогеры, чей проект называется «Уильямс и Кэлвин», говорится, что семья Клинтонов — «это серийные убийцы, которые планируют изнасиловать всю страну», сообщает ТАСС.

Более того, они утверждали, что кампания Хиллари Клинтон «финансировалась мусульманами».

Позже страница блогеров была заблокирована в Фейсбуке и Твиттере.

Напомним, что после победы Дональда Трампа в США ФБР, спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса начали расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы.

Ранее портал iz.ru сообщил о том, что директор ФСБ России Александр Бортников заявил бывшему директору ЦРУ США Джону Бреннану, что Россия никогда не вмешивалась в дела суверенных государств.