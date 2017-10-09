СМИ США: РФ нанимала темнокожих блогеров для дискредитации Клинтон
Сетевое издание «Дейли бист» распространило информацию о том, что власти РФ во время выборов наняли двух темнокожих видеоблогеров, которые критиковали Хиллари Клинтон.
Об этом стало известно в воскресенье, 8 октября.
Видеоблогеры, чей проект называется «Уильямс и Кэлвин», говорится, что семья Клинтонов — «это серийные убийцы, которые планируют изнасиловать всю страну», сообщает ТАСС.
Более того, они утверждали, что кампания Хиллари Клинтон «финансировалась мусульманами».
Позже страница блогеров была заблокирована в Фейсбуке и Твиттере.
Напомним, что после победы Дональда Трампа в США ФБР, спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса начали расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы.
Ранее портал iz.ru сообщил о том, что директор ФСБ России Александр Бортников заявил бывшему директору ЦРУ США Джону Бреннану, что Россия никогда не вмешивалась в дела суверенных государств.