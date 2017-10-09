Меланью Трамп раскритиковали в соцсетях за откровенный наряд

Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали пользователи соцсетей за наряд, в котором супруга Дональда Трампа появилась на благотворительном мероприятии в Белом доме. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По мнению интернет-пользователей, белый топ супруги Дональда Трампа был чересчур облегающим и излишне откровенным. В то же время красная юбка Меланьи привела комментаторов в восторг — многие отметили, что по стилю этот предмет одежды напоминает стиль фламенко, а значит, идеально подходит к данному мероприятию, которое было посвящено месяцу латиноамериканского наследия.

Ранее предметом насмешек стал наряд, который первая леди выбрала для выступления в постпредстве США при ООН в Нью-Йорке — на Меланье было платье свободного покроя от испанского дома моделей Delpozo. Наряд цвета фуксии сравнили с «бабушкиным халатом», накидками в салонах красоты и даже с парашютом. Примечательно, что мероприятие было посвящено важности борьбы с травлей женщин и подростков в интернете.