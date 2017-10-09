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Белый дом направил в конгресс США новые предложения по миграции

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Администрация президента США направила в конгресс новые предложения по изменению в миграционном законодательстве.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на директора по вопросам законодательства Белого дома Марка Шорта.

В новых предложениях предусмотрено введение системы проверки трудовых мигрантов, увеличения числа судей по миграции и общее упорядочивание визовых вопросов, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, администрация Дональда Трампа не отказалась от строительства стены на границе с Мексикой, для которого планируется создать специальный фонд.

Вопрос нелегальных мигрантов был одним из основных в предвыборной кампании Трампа, но ему не удается проводить свои инициативы через конгресс из-за недостатка голосов.

Ранее президент отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте, за что подвергся критике со стороны демократов в конгрессе.

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