Ученые нашли на Марсе ключ к происхождению жизни на Земле

Исследователи из американского космического агентства NASA обнаружили на Марсе гидротермальные месторождения, что может открыть тайну зарождения жизни на Земле. Об этом сообщает телеканал «360».

Месторождения обнаружены орбитальным аппаратом разведки Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) NASA. Эта находка доказывает, что примерно 3,7 млрд лет назад на Красной планете существовали водоемы с теплой водой.

«Даже если мы никогда не найдем доказательств того, что на Марсе существует жизнь, новые данные могут рассказать нам о типе среды, в которой жизнь могла зародиться на Земле», — рассказал представитель NASA в Хьюстоне Пол Нильс.

Одно из месторождений термальных источников обнаружено в Южном полушарии, на месте гипотетического озера Эридания. Судя по всему, высокая температура воды поддерживалась за счет вулканической активности.

По словам Нильса, вулканы и озера миллиарды лет назад обеспечивали на Марсе те же условия для жизни, что и на нашей планете в то время.

Из-за активности коры Земли у ученых нет прямых геологических данных о том периоде, так что Марс может считаться «окном» в раннюю жизнь на Земле.

Предполагается, что подобные гидротермальные источники есть и на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что NASA впервые получила снимки марсианской луны Фобоса в инфракрасном диапазоне. По мнению ученых, эти снимки помогут понять, когда Фобос взорвется и образует кольцо пыли вокруг планеты. Предположительно это произойдет через 20–40 млн лет.