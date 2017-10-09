Разработан новый ГОСТ на соль, из него уберут термин «поваренная»

Новый ГОСТ на соль, из которого уберут термин «поваренная», разработан ассоциацией «Руспродсоюз», соль будет называться просто «пищевой».

Об этом «Известиям» рассказал директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник.

«Термин искажает смысл названия продукта… Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения… А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», — сообщил он.

На данный момент определение «поваренная» является данью традиции.

Кроме того, по новому ГОСТу соль теперь может быть не только белого, но и бежевого цвета. Но зато йодировать ее можно будет только одним способом. Единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.

Ожидается, что новый ГОСТ должен в следующем месяце одобрить Росстандарт.

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Соль перестанет быть поваренной