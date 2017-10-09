Соль перестанет быть поваренной

Ассоциация «Руспродсоюз» подготовила проект ГОСТа на соль пищевую, который заменит национальный стандарт, существующий с 2000 года. Из наименования продукта будет исключен термин «поваренная», которым сейчас маркируется практически вся подобная продукция, хотя она может производиться и другими способами. Кроме того, единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, увеличивающий срок хранения продукта вдвое. Эксперты утверждают, что разработка нового ГОСТа — необходимая мера. При этом они опасаются, что в национальном стандарте не будут учтены интересы всех производителей. Чтобы новый ГОСТ заработал, его должен одобрить Росстандарт, который может это сделать в следующем месяце.

Согласно проекту ГОСТа «Соль пищевая. Общие технические условия», с которым ознакомились «Известия», термин «поваренная» предлагается больше не употреблять. Как пояснили разработчики нового стандарта, это определение «не является характеристикой продукта, а применяется «по традиции», и ни в одном источнике нет мотивированного объяснения его применению».

— Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья, — рассказал «Известиям» директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник.

Именно поэтому, как добавил эксперт, во избежание введения потребителей в заблуждение предлагается остановиться на наименовании «Соль пищевая». Тем более что так принято и во всех европейских стандартах.

Кроме того, из проекта нового ГОСТа следует, что допустимая цветовая палитра для соли первого и второго сортов расширяется. Согласно документу, помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, теперь разрешается производить и продукцию бежевого цвета — потому что часто соль, добываемая из озер, именно такого оттенка.

Новый ГОСТ допускает единственный вариант обогащения соли йодом — при помощи йодата калия (KIO3). Ранее же можно было применять иодид калия (KI), но при его использовании заданная концентрация йода в продукции не сохранялась в течение всего срока годности.

— Практика йодирования соли йодатом калия показала, что срок годности продукции при этом увеличивается с 9–12 месяцев до 18. А фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев, — пояснил Алексей Тюник.

Эту информацию подтвердили и в АНО «Российская система качества» («Роскачество»). Там «Известиям» сообщили, что часто на полках отечественных магазинов встречается соль с йодидом калия, и она дешевле. Однако это вещество менее стабильно, йод в такой соли может сохраняться только до трех месяцев и мгновенно исчезает при нагревании до 30°С.

— А йодат калия может продержаться в составе соли до 12 месяцев и выдержать более высокие температуры. В большинстве стран мира от использования йодида уже отказались, — рассказали в пресс-службе «Роскачества».

Там также утверждают, что «Российская система качества» еще в 2015 году разработала опережающий стандарт по соли пищевой. В него вошло такое требование, как высокое содержание хлорида натрия, — то есть самой соли без посторонних примесей, которая должна быть максимально очищена от ионов калия, магния, сульфатов, оксида железа. Были также ужесточены нормы показателя йодированности соли, снижен диапазон отклонений — он должен варьироваться в пределах 10–40 мкг/г. Многие показатели этого опережающего стандарта учтены в предлагаемом «Руспродсоюзом» ГОСТе.

В АО «ВНИИ Галургии», деятельность которого связана с добычей соли, «Известиям» рассказали, что положительно относятся к инициативе введения нового стандарта. Но выразили беспокойство, что не все требования, которые будут теперь предъявляться к продукции, действительно следует вводить.

— Конечно, ГОСТы должны обновляться, если это требуют современные реалии. Но мы не уверены, что при составлении нового стандарта будут учтены интересы всех производителей. К сожалению, зачастую именно так и бывает, — отметил начальник технического управления ОА «ВНИИ Галургии» Андрей Коробейников.

Новый национальный стандарт заменит существующий ГОСТ 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия», содержание которого, по словам разработчиков, несовершенно. Проект стандарта «Соль пищевая. Общие технические условия» до 15 ноября проходит публичные обсуждения, по итогам которых будет подготовлена окончательная редакция с учетом возможных замечаний. Затем ее направят в Росстандарт для утверждения. В настоящее время поступила только критика, связанная со стилистикой написания ГОСТа.