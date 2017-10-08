Брат марсельского террориста арестован в Италии
Полиция города Феррара (Италия) арестовала брата тунисца Ахмеда Ханаши, напавшего с ножом на прохожих в Марселе.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на итальянские правоохранительные органы.
Аниса Ханаши обвиняют в пособничестве брату в нападении и терроризм, сообщает «РИА Новости».
Полагают, что и третий брат Ханаши, который сейчас скрывается за границей, участвовал в джихадистских ячейках.
Напомним, что во время нападения Ахмеда Ханаши на вокзале в Марселе были смертельно ранены две молодые женщины.
Ранее портал писал о том, что преступник, совершивший нападение в Марселе был гражданином Туниса.