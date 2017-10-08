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Брат марсельского террориста арестован в Италии

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Полиция города Феррара (Италия) арестовала брата тунисца Ахмеда Ханаши, напавшего с ножом на прохожих в Марселе.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на итальянские правоохранительные органы.

Аниса Ханаши обвиняют в пособничестве брату в нападении и терроризм, сообщает «РИА Новости».

Полагают, что и третий брат Ханаши, который сейчас скрывается за границей, участвовал в джихадистских ячейках.

Напомним, что во время нападения Ахмеда Ханаши на вокзале в Марселе были смертельно ранены две молодые женщины.

Ранее портал писал о том, что преступник, совершивший нападение в Марселе был гражданином Туниса.

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