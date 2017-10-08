Россиянин задержан во Франции за попытку подкупа полицейских

Гражданин России задержан французскими полицейскими за попытку подкупа стражей порядка, инцидент произошел в Нанте. ТАСС сообщает, что россиянина задержали в ночь на воскресенье.

Подозреваемого остановили сотрудники кинологической бригады за якобы нарушение правил дорожного движения, отмечает m.24. Полицейские хотели предупредить водителя, но он попытался дать каждому по 20 евро. В настоящее время россиянин задержан, он подозревается в попытке дать взятку.

Портал iz.ru сообщил, что бывшие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ожидают суда по обвинению в вымогательстве взятки у одного из бизнесменов Уссурийска.