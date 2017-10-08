ДНР: Киев перебросил снайперов к линии соприкосновения

Шесть групп снайперов перебросил Киев в район линии соприкосновения, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в воскресенье. Он рассказал, что руководство снайперами осуществляют инструкторы НАТО.

Снайперы прибыли в район Докучаевска, который расположен в 20 км от Донецка. Шесть снайперских групп прибыли «из состава 28-й отдельной механизированной бригады для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО», сказал Басурин.

Ранее в командовании ДНР сообщили, что на стороне ВСУ в Донбассе воюют около 900 иностранцев, в том числе из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии, отмечал портал iz.ru.