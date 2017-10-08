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СМИ: «Манчестер Сити» хочет купить Месси за €400 млн

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подготовил необходимые документы для перехода в команду нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщила испанская газета AS. 

По данным журналистов, переход игрока обойдется в €400 млн. В случае осуществления сделки трансфер станет крупнейшим в истории футбола по сумме. 

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2017/18. За шесть месяцев до его окончания футболист получит возможность вести переговоры с другими командами. 

Ранее СМИ писали, что нападающий не спешит продлевать соглашение с «Барселоной» из-за неопределенной ситуации в руководстве клуба. 

В составе «Барселоны» Месси восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза Лигу чемпионов.

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