Лучший подарочек — это ты

Почта всегда была чем-то большим, нежели просто средством доставки. Непредвиденные ошибки, томительные ожидания, слезы, радость или улыбки — она словно рок в древнегреческой трагедии могла наказать одних и вознаградить других. Едва ли что-то может удивить человека сильнее, чем непредсказуемость одного из самых заурядных его изобретений.

Во Всемирный день почты мы решили вспомнить самые необычные средства почтовой связи и удивительные посылки, которые люди отправляли друг другу.

Доставить ценой жизни

В эпоху электронной связи бег, древнейший способ доставки корреспонденции, кажется безнадежным атавизмом. Но в давние времена от выносливости курьера зависели человеческие жизни. 12 сентября 490 г. до н.э. состоялась Марафонская битва — одно из крупнейших сражений греко-персидской войны. Незадолго до начала боя греческий воин Филиппид, лучший бегун в армии, отправился в Спарту за помощью для борьбы с врагом. Выбежал он рано утром. Менее чем за сутки Филиппид преодолел свыше 230 км, при этом часть маршрута была проложена по горным дорогам. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, цели своей Филиппид не добился, и ему пришлось вернуться обратно ни с чем.

почта_1 Фото: Global Look Press

Началась битва. Времени на восстановление у бегуна не было. Как и полагается доблестному воину, отсиживаться в тылу он не стал. Да и возможности такой не было: силы противника превосходили в 10 раз, каждый боец был на счету. Шестичасовая битва завершилась победой греков, а право сообщить о победе считалось привилегией, достойной героя. В Афины отправилось несколько бегунов, среди которых был Филиппид. По легенде, до столицы он добрался первым и, доложив о победе, умер, обессилев от истощения.

Лучший друг человека

В художественных произведениях голубиную почту часто романтизируют. И на то есть как минимум одна убедительная причина. Доставка писем происходит за счет привязанности птиц к дому. Они отлично помнят расположение своего гнезда и готовы вернуться обратно даже из самой длительной командировки. В среднем голуби способны развивать скорость 70–90 км/ч и преодолевать путь до 1000 км. По очевидным причинам, перехватывать крылатых почтальонов довольно сложно, поэтому услугами голубей активно пользовались в военные времена.

Во время осады Парижа в ходе франко-прусской войны 1870–1871 годов голуби нужны были для связи с другими городами Франции. Почти за год 73 почтовых голубя передали до 150 тыс. официальных и миллиона частных писем. Для борьбы с пернатыми почтальонами немцы использовали ястребов, но французам всё равно удавалось поддерживать друг с другом почтовое сообщение.

почта_2 Почтовые голуби в Германии, 7 июня 1874 года Фото: Getty Images/De Agostini Picture Library

Автор цитаты Идентичная служба действовала в России. По некоторым данным, в конце 1880-х годов в русской армии учредили военно-голубиную почту, станции которой располагались в крепостях. Каждый почтальон, отмеченный штемпелем, считался казенным имуществом.

Такой вид связи пользуется спросом по сей день. В 2011 году на аукционе в Амстердаме была продана колония из 218 почтовых голубей. Сумма сделки составила 1,367 млн евро. А годом ранее житель Японии приобрел за 170 тыс. евро голубя по прозвищу Евробриллиант, который не раз становился победителем многочисленных выставок.

Гроза откупоренных бутылок

Не меньше легенд сформировалось вокруг так называемой бутылочной почты. Кораблекрушения, дрейфующие по океану моряки, чья единственная надежда на спасение — выброшенная на синюю гладь бутылка с заветным посланием внутри. Этот способ почтового сообщения ненадежен, но история помнит несколько случаев, когда вовремя выброшенная за борт бутылка решала судьбу человека.

Например, знаменитая история Колумба, который во время возвращения из Америки в Европу угодил в сильный шторм и, боясь не дожить до встречи с испанской королевой Изабеллой, бросил в океан несколько бутылок с сообщениями о своем подвиге. Другой случай чудесного спасения произошел в XXI веке. В 2005 году 88 мигрантов из Перу и Эквадора, направлявшихся в США, попали в бурю. Бутылка с просьбой о помощи была их последним шансом. К счастью, ждать им пришлось недолго. Через три дня рыбак из Коста-Рики выловил бутылку и доложил властям о пропавшем экипаже.

почта_4 Фото: Global Look Press/Rosseforp

Автор цитаты Однако сбой в работе бутылочной почты приводит иногда и к тому, что письмо идет до адресата несколько столетий.

В 1957 году на Ямайке нашли бутылку, в которой лежала карта и сопроводительное письмо. Сообщение датировалось 1750 годом. В нем моряк рассказывает о катастрофе, произошедшей в Атлантическом океане, и просит позаботиться о его матери и сестрах.

Как в случае с пернатой почты, письма в бутылках тщательно шифровали и использовали в шпионских целях. В середине 1560-х один английский рыбак выловил послание, в котором докладывалось о высадке голландских купцов на архипелаге Новая Земля. Королева о вскрытии письма узнала и распорядилась казнить любопытного англичанина. Тогда же был издан закон, продержавшийся до конца XVIII века. В соответствии с новым правилом смертная казнь грозила любому, кто решится откупорить запечатанную бутылку. Читать конфиденциальные послания мог лишь один человек, которого назначал лично монарх. В этих целях была создана даже специальная должность — «откупорщик океанских бутылок». По некоторым данным, когда придворный королевы доставлял ей очередное послание, она в шутку спрашивала: «Ну что пишет нам Нептун?».

Запустить из пневмата

В середине XIX века письма рассылали по подземным трубам с помощью воздушных насосов, которые гнали по вакуумным трубам сжатый или разряженный воздух. Такая почта получила название пневматической. Впервые ее начали применять в Лондоне в 1853 году, где трубопровод длиной 100 м соединял телеграф с Лондонской фондовой биржей. Технология получила развитие в Германии. Сеть, состоявшая из закопанных на глубине 1,25 м чугунных труб, составляла более 118 км и соединяла 53 станции. В конце XIX века пневматическая почта пришла в США. В день удавалось перемещать по трубам до 95 тыс. писем. При этом скорость передачи посылок составляла около 50 км/ч.

почта_5 Оператор почтовой службы на рабочем месте Фото: Global Look Press/Walter Nurnberg/NMeM

Автор цитаты Пневматическую почту продолжают использовать в наши дни некоторые банки, госучреждения и магазины (например, для ускоренной выдачи размена на кассах). У этой системы есть ряд неоспоримых преимуществ.

Прежде всего дело в скорости. Современные аппараты способны передавать деньги, документы и другие небольшие предметы весом до 1 кг со скоростью 8 м/с. Кроме того, пневматическая почта обеспечивают безопасность при передаче документов из одной зоны банка в другую, сокращая вместе с тем время обслуживания клиентов.

Почтовые колоссы

В разное время почту доставляли дилижансами, тройками лошадей и на собачьих упряжек. Но развитие современных технологий превратило почтовое сообщение во многих странах и регионах в слаженно функционирующий процесс.

Автор цитаты Теперь поражают не столько методы доставки посылок, сколько масштабы перевозок и размеры машин, на которых они производятся.

Катер на воздушной подушке «Зубр» использовался для перевозки морского десанта с техникой, а гусеничный вездеход «Витязь» ДТ-30 применялся в качестве военного тягача. Оба аппарата способны перемещаться по такой дороге, которая в миг уничтожила бы любое другое судно или грузовик. Поэтому неудивительно, что в мирное время эти грозные с виду машины задействованы в гражданских перевозках. «Витязь» и «Зубр» способны передвигаться по снегу, льду, болотам, что делает их очень удобными в условиях Сибири, на Дальнем Востоке, а также в арктических районах России.

почта_6 Десантные корабли на воздушной подушке (КВП) «Зубр» Фото: РИА Новости/Игорь Чуприн

Не менее внушительно выглядят грузовой корабль MV Blue Marlin и самолет Aн-225. Первый перемещает из одной точки земного шара в другую нефтяные вышки, части крупных судов и двигатели. А второй аппарат может поднимать на борт груз весом до 250 т. В свое время именно Aн-225 перевозил орбитальный корабль «Буран» на космодром, с которого производился запуск.

Но еще до начало космической эры энтузиасты из разных стран мира использовали для перевозки писем ракеты. Пускай даже в качестве эксперимента. В 1930-е годы австриец Фридрих Шмидль произвел 24 запуска ракеты V-27, которые доставили около 6 тыс. писем. Однако проект инженера не получил развитие и был уничтожен самим создателем из страха, что его чертежи могут быть использованы в военных целях. Еще одну попытку предприняли американцы в конце 1950-х. Они заменили в ракете взрыватель и боезаряд на почтовый контейнер и запустили ее с палубы подлодки ВМС США в направлении Флориды. Преодолев 160 км, носитель доставил до пункта назначения порядка 3 тыс. писем.

Лучший подарочек — это ты

Однако есть немало людей, которые готовы соперничать в фантазии с инженерами-выдумщиками. И если одни придумывают новые способы доставки писем, то вторые делают всё, чтобы этот процесс не превращался в рутину. Например, отправляют «живые посылки» с адресантами внутри.

30 марта 1849 года несколько жителей Филадельфии открыли деревянную коробку. Внутри сидел чернокожий мужчина по имени Генри Браун — раб из Вирджинии, который пережил 27-часовое путешествие на пути к свободе. О побеге из рабства он задумался, когда хозяин плантации продал его жену и детей. С помощью друга-кладовщика он спрятался в коробке Adams Express Company и почти через сутки оказался на воле в другом американском штате.

почта_7 Фото: Getty Images/Stock Montage

Учитывая современные меры безопасности, сложно поверить, чтобы кто-то мог провернуть подобный трюк в наши дни. Но, как говорится, для любви нет преград. В августе 2012 года житель Китая из города Чунцин отправил себя курьерской доставкой, пытаясь сделать сюрприз возлюбленной. Он запаковал себя в большую коробку и попросил сотрудников сервиса экспресс-почты доставить посылку в офис своей девушки. Однако вместо запланированных 30 минут он провел в дороге три часа. Сюрприз удался лишь отчасти. Из-за нехватки кислорода молодому человеку стало плохо, поэтому сразу после вскрытия коробки он пошел к врачам.

Куда менее приятных сюрприз ожидал членов немецкого правительства. Осенью 2010 года им отправили по почте посылку со взрывчаткой. Среди получателей были канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле. Взрывчатку прислала греческая анархистская организация «Заговор огненных ячеек». На пакете стоял штамп греческой почты, а в отправителях был указан офис политика Адониса Георгиадиса. При этом Адонис сам был мишенью террористов, о чем он сообщил на своей странице в Twitter. За несколько дней до этого инцидента возле книжного магазина, принадлежащего политику, было взорвано самодельное устройство.

В мирных целях почтовую службу использовал американец Уильям Колсарп. В 1916 году в городе Вернал ему удалось построить банк, буквально присланный ему по почте. Колсарп хотел сделать его из красивого красного кирпича, который производили в Солт-Лейк-Сити. Воспользовавшись низкими тарифами на перевозки, он упаковал строительные материалы массой 40 т в более чем 1,8 тыс. ящиков. После этого случая начальник отделения сделал выводы и ограничил максимально допустимый вес посылки до 90 кг в день. Тем не менее Колсарпу удалось осуществить свои планы. Сейчас в построенном им здании расположен филиал банка Zions.