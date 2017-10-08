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Видео: мощный взрыв прогремел на автозаправке в Гане, есть жертвы

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Фото: Global Look Press/Shi Song
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Мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции в Гане. Инцидент унес жизни шести человек, еще 45 пострадали. Об этом сообщили в министерстве информации страны.

Как передает «РИА Новости», взрыв произошел в ночь на воскресенье. По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем, который использовали для приготовления еды. После первого взрыва возгорание распространилось на две соседние автозаправки.

По информации экстренных служб, в результате инцидента три человека погибли на месте, еще трое скончались позже от полученных ран. Еще 45 человек пострадали, их госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пользователи интернета уже размещают в сети видео с места происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщил о взрыве бытового газа в частном доме в Чечне. В результате происшествия пострадали семь человек, четверо из них — несовершеннолетние.

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