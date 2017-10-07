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В одном из частных домов Чечни взорвался бытовой газ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Чечне, сообщает ГУ МЧС по республике.

«В 20:10 07.10.2017 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о том, что произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме в г. Гудермес», — сказано в сообщении. 

В результате ЧП пострадали семь человек, четверо из которых дети. Погибших нет, уточняет ТАСС.

Возгорание ликвидировано, идет выяснение причин инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что под Екатеринбургом взорвался домик рыбака.

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